Елена Кожухова покидает пост замглавы администрации Ростова по соцвопросам

Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на собственный источник в правительстве региона. По информации собеседника издания, в администрации Ростова в ближайшее время будут активно увольняться чиновники из-за разнарядки из Москвы. Отмечается, что Кожухова уже написала заявление по собственному желанию.
Кроме того, отмечается, что покинут свои посты несколько чиновников из областного правительства. Елена Кожухова возглавляла департамент социальной защиты населения. В 2017-м году была назначена заместителем главы администрации по социальным вопросам, сменив на этом посту Виктора Бережного.
Ранее мы сообщали, что увольняется первый замглавы Ростова Юрий Овчинников.