Елена Кожухова покидает пост замглавы администрации Ростова по соцвопросам

Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на собственный источник в правительстве региона. По информации собеседника издания, в администрации Ростова в ближайшее время будут активно увольняться чиновники из-за разнарядки из Москвы. Отмечается, что Кожухова уже написала заявление по собственному желанию.