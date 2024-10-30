Социалисты в Молдавии не признали итоги еврореферендума

КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Молдавская Партия социалистов заявляет, что не признает итоги прошедшего в стране референдума о евроинтеграции из-за многочисленных нарушений и неравных условий для его участников, поэтому социалисты требуют не вносить изменения в конституцию, соответствующее заявление опубликовано на сайте политформирования.
«Партия социалистов заявляет о непризнании итогов референдума о внесении в конституцию обязательного положения о евроинтеграции. Мы считаем неприемлемым и противозаконным внесение поправок в конституцию. Призываем партию “Действие и солидарность” отказаться от этой пагубной инициативы и прекратить усугублять раскол в обществе».
Также в Соцпартии отметили, что права голоса были лишены сотни тысяч граждан Молдавии, проживающих в России, а итоговый положительный результат был достигнут только за счёт голосования на участках в США и Канаде.
«Партия социалистов констатирует отсутствие консенсуса в молдавском обществе относительно евроинтеграции ценой отказа от суверенитета страны и особенно внесения евроинтеграции в конституцию в качестве государственной идеологии, что напрямую противоречит тексту самого основного закона», — подчеркивается в заявлении социалистов.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.