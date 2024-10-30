Президент РФ объявил благодарность трем воронежцам

Трое воронежцев получили благодарность от Владимира Путина, соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля во вторник, 29 октября.
Поощрение от Президента получил советник отдела взаимодействия с институтами гражданского общества министерства внутренней политики Воронежской области Станислав Тужиков, а также замначальника этого же отдела Елена Лущик.
Кроме того, благодарности удостоилась инженер-конструктор архивной группы отдела подготовки документов компании «Космос-Нефть-Газ» Галина Игнатова.
Награды воронежцы получили за достигнутые ими трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.