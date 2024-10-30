Зеленский обвинил западные СМИ в раскрытии информации о ракетах Tomahawk

«Когда я попросил их (западных союзников — прим. ТАСС) в “плане победы” [предоставить] пакет дальнобойных вооружений, мне сказали, что это эскалация. Вы видите, что сейчас происходит в СМИ — они сказали, что Украина хотела получить много ракет, таких как Tomahawk. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — сказал он на пресс-конференции для североевропейских СМИ. Видео опубликовано в телеграм-канале Зеленского.