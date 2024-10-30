В России меньше чем за год гражданства лишили 1200 человек

По его словам, в операции «Нелегал-2024» было выявлено более 106 тыс. нарушений миграционного законодательства. Также 20 тыс. человек решили выдворить или депортировать. Еще 7 тыс. сократили срок пребывания из-за того, что мигранты не прошли дактилоскопирование или фотографирование.