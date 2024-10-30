В России меньше чем за год гражданства лишили 1200 человек

С начала 2024 года российского гражданства были лишены 1,2 тыс. человек, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на коллегии ведомства.
По его словам, в операции «Нелегал-2024» было выявлено более 106 тыс. нарушений миграционного законодательства. Также 20 тыс. человек решили выдворить или депортировать. Еще 7 тыс. сократили срок пребывания из-за того, что мигранты не прошли дактилоскопирование или фотографирование.
Ст. 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. Согласно Основному закону, «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». Там же отмечается, что гражданство является «равным независимо от оснований приобретения».
Ужесточение миграционной политики в России началось на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. Арестованы свыше десяти человек, в том числе подозреваемые в непосредственном участии в атаке.
С прошлой весны приобретенное гражданство можно утратить за «фейки», дискредитацию армии, а также за действия, «создающие угрозу национальной безопасности» страны. Всего в списке возможных причин лишения гражданства перечислены свыше 60 статей Уголовного кодекса. Впервые это основание применили для лишения россиянина гражданства в декабре 2023-го.
С августа 2024-го лишать приобретенного гражданства России могут за отказ стать на воинский учет. Авторы закона в пояснительной записке сообщали о случаях уклонения мигрантов от этой обязанности, которые «получают широкую огласку».