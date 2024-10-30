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Беглов назвал сроки окончания строительства станции метро «Горный институт»

В течение трёх лет будут введены в эксплуатацию 318 вагонов.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

В ходе первого чтения бюджета Петербурга на 2025−2027 в Законодательном собрании губернатор Александр Беглов сказал, что работы на станции «Горный институт» планируется завершить до конца 2024 года.

По словам главы города, в это же время станция примет первых пассажиров. К 2027 году планируется пополнение парка подвижного состава на 318 новых вагонов.

Ранее сроки открытия «Горного института» были назначены на сентябрь. Однако даты открытия перенесли.

Как писал spb.aif.ru, на станцию уже завезли турникеты, а также установили кабинку дежурного.

метро