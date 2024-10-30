МИД прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нет ничего необычного в том, что страны договариваются, в том числе по вопросам безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ратификацию договора между РФ и КНДР.
«Нет ничего необычного, чрезвычайного в том, что два государства, хорошие соседи с историей отношений договариваются об основах взаимодействия в разных сферах, в том числе касающихся собственной безопасности», — сказала она в ходе брифинга.
На вопрос, означает ли ратификация Россией договора пересмотр Москвой санкций СБ ООН по отношению к КНДР, она отметила, что Москва констатирует, что эти меры «полностью провалились», они не работают.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян