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МИД прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР

МИД заявил, нет ничего в том, что страны договариваются по безопасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нет ничего необычного в том, что страны договариваются, в том числе по вопросам безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ратификацию договора между РФ и КНДР.

«Нет ничего необычного, чрезвычайного в том, что два государства, хорошие соседи с историей отношений договариваются об основах взаимодействия в разных сферах, в том числе касающихся собственной безопасности», — сказала она в ходе брифинга.

На вопрос, означает ли ратификация Россией договора пересмотр Москвой санкций СБ ООН по отношению к КНДР, она отметила, что Москва констатирует, что эти меры «полностью провалились», они не работают.

Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18—19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

дипломатия