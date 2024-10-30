WSWS: визит Макрона в Марокко приведет к новому витку противостояния между РФ и НАТО в Западной Африке

В последние годы, согласно WSWS, массовые протесты вынудили французские войска покинуть Мали, Нигер и Буркина-Фасо, после чего эти страны обратились за военной помощью к России и за экономической поддержкой к Китаю.
Целью поездки Макрона было обратить вспять этот ускоряющийся крах влияния его правительства. Выступая во вторник перед марокканским парламентом в Рабате, он предложил королю Марокко Мухаммеду VI «новые стратегические рамки» для франко-марокканских отношений.
Макрон подчеркнул, что это сделает Марокко «первой страной за пределами Европейского союза, с которой мы будем так интенсивно сотрудничать». Он посулил инвестиции французских корпораций в размере «до 10 млрд евро». В частности, речь идет о строительстве компанией Alstom высокоскоростной железнодорожной линии Танжер-Марракеш, планах по сотрудничеству в области солнечной и водородной энергетики, заводе в Марокко, принадлежащем производителю авиадвигателей Safran, и контейнерном порте в Надор-Вест-Мед, которым будет управлять французский грузоотправитель CGM-CMA.
Такая «интеграция производственно-сбытовых цепочек», по словам Макрона, защитит Европу и Африку от фрагментации международной торговли, в то время как страны НАТО изолируют Россию и Иран от доллара и евро и ведут войну торговых тарифов с Китаем.
Ранее в этом году марокканские официальные лица объявили о намерении позволить Буркина-Фасо, Мали, Нигеру и Чаду пользоваться «дорожной, портовой и железнодорожной инфраструктурой» Марокко. Эти страны уже могут экспортировать свои товары через порты Дакар в Сенегале, Абиджан в Кот-д'Ивуаре, Котону в Бенине или Ломе в Того. Данный проект, который до сих пор почти не привлекал внимания Франции, потребует крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру как в Мавритании, так и в Марокко.
Однако власти Мавритании, как сообщается, отказались одобрить проект. На их взгляд, его реализация привела бы к тому, что Марокко построило бы портовую инфраструктуру в спорном регионе Западной Сахары, на который претендует, но где Алжир поддерживает выступающий за независимость Фронт Полисарио (военно-политическая организация, действующая в Западной Сахаре и борющаяся против вооруженных сил Марокко и Мавритании, контролирующих данную территорию. — Прим. ред.).
Однако то, что предлагает Макрон, — это план не экономического развития, а план разграбления региона, считает Лантье.
Макрон намерен подготовить почву для возвращения французских войск в Западную Африку.
По мнению Лантье, план транспортной инфраструктуры Сахеля и Марокко, который в настоящее время безоговорочно поддерживается Макроном, скорее является предложением освободить экспортные маршруты стран Сахеля от санкций, введенных по требованию Франции в рамках ее борьбы за сохранение контроля над своей бывшей колониальной империей. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело жесткие санкции в отношении Мали, Буркина-Фасо и Нигера после того, как французские войска покинули эти страны.
Узловые центры уязвимы к изменениям политического климата. Экспорт из Буркина-Фасо, Мали и Нигера столкнулся с очень жесткими санкциями после смены тамошних режимов. Для глав этих государств… провоз их товаров через Марокко дает по крайней мере некоторую гарантию того, что они будут защищены от капризов Запада и региональных организаций.
Более того, военный конфликт России и НАТО на Украине быстро распространяется по всей Западной Африке. Это стало очевидным после тяжелого поражения, которое войска Мали и группа «Вагнер» потерпели в июле этого года в Тинзауатене от этнических туарегов и боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (исламистская организация признана террористической и запрещена на территории РФ).
Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров разместил видео представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, который сказал: «Тот факт, что повстанцы получили необходимые разведданные, которые позволили им провести операцию против российских военных преступников, уже был замечен всем миром. Конечно, мы не будем разглашать детали. Дополнительная информация также будет доступна здесь».
Сначала Мали, а затем Нигер и Буркина-Фасо в августе разорвали дипломатические отношения с Украиной. Сенегальский режим, хотя и близкий к альянсу НАТО, счел необходимым вызвать Пивоварова в Министерство иностранных дел Сенегала, чтобы официально отчитать его за его заявления и подчеркнуть, что Сенегал выступает против поддержки террористических группировок на территории Мали.
Сахель (араб. — берег, граница) — природная область в Африке, представляющая собой переходную зону от пустыни Сахара на севере к саваннам приэкваториальных областей. Проходит вдоль побережья Атлантического океана до Красного моря. На ее территории расположено 12 государств.
Альянс государств Сахеля — межгосударственный военный альянс, созданный 17 сентября 2023 года для обеспечения общей обороны государств Нигер, Буркина-Фасо и Мали.