WSWS: визит Макрона в Марокко приведет к новому витку противостояния между РФ и НАТО в Западной Африке

Ранее в этом году марокканские официальные лица объявили о намерении позволить Буркина-Фасо, Мали, Нигеру и Чаду пользоваться «дорожной, портовой и железнодорожной инфраструктурой» Марокко. Эти страны уже могут экспортировать свои товары через порты Дакар в Сенегале, Абиджан в Кот-д'Ивуаре, Котону в Бенине или Ломе в Того. Данный проект, который до сих пор почти не привлекал внимания Франции, потребует крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру как в Мавритании, так и в Марокко.