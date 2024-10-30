В Волгограде губернатору разрешат наказывать и отстранять мэра

Кроме того, глава региона вправе отрешить от должности руководителя администрации Волгограда в случае, если в течение месяца со дня вынесения губернатором Волгоградской области предупреждения, объявления выговора главе Волгограда в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения предупреждения, объявления выговора.