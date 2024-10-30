СМИ: Госдеп оставил без реакции сообщения об ущербе населению в Газе

«Администрация Байдена получила около 500 сообщений о том, что Израиль использовал поставляемое США оружие для атак, причинивших неоправданный ущерб гражданскому населению в секторе Газа, но не выполнила свои собственные правила, требующие быстрого расследования таких заявлений… Несмотря на требования внутреннего распорядка госдепартамента США к чиновникам завершить расследование и рекомендовать меры в течение двух месяцев после его начала, ни одно дело не дошло до стадии “принятия мер”… Более двух третей обращений остаются нерешенными», — говорится в материале издания.
По данным собеседников газеты, «по крайней мере некоторые» из сообщений, вероятно, касаются нарушений американского законодательства и международного права. Также источники газеты отмечают, что госдеп консультируется по поступающим сообщениям с израильским правительством, из-за чего «многие» из них еще ожидают ответа от израильской стороны.
Как пишет Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников, процедура реагирования на такие сообщения качественно продумана на бумаге, но бесполезна на практике, так как более высокопоставленные чиновники госдепа «с пренебрежением относятся к неизраильским источникам», сообщающим о нарушениях в секторе Газа, и зачастую не желают утверждать меры в отношении Израиля.
В начале июня телеканал CNN сообщал, что Израиль, предположительно, использовал боеприпасы американского производства для авиаудара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. В конце мая CNN сообщал, что израильская армия применяла американские боеприпасы для нанесения ударов по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе на юге сектора Газа. Как утверждал CNN, на видео с места удара были также видны части американских авиабомб GBU-39.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.