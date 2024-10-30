СМИ: Госдеп оставил без реакции сообщения об ущербе населению в Газе

«Администрация Байдена получила около 500 сообщений о том, что Израиль использовал поставляемое США оружие для атак, причинивших неоправданный ущерб гражданскому населению в секторе Газа, но не выполнила свои собственные правила, требующие быстрого расследования таких заявлений… Несмотря на требования внутреннего распорядка госдепартамента США к чиновникам завершить расследование и рекомендовать меры в течение двух месяцев после его начала, ни одно дело не дошло до стадии “принятия мер”… Более двух третей обращений остаются нерешенными», — говорится в материале издания.