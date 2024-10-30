Токаев встретился с главой Международной федерации дзюдо

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Президент Казахстана выразил признательность Мариусу Визеру за вклад в развитие и популяризацию дзюдо, передает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента).
В республике, отметил Касым-Жомарт Токаев, дзюдо пользуется огромным интересом, особенно среди детей и молодежи.
«Сегодня дзюдо занимает особое место в мировом спортивном сообществе. В нашей стране дзюдо также очень популярно».
По его словам, в секциях и тренировочных центрах республики этим видом спорта занимаются 160 тысяч взрослых и детей.
"Мы очень гордимся тем, что наш спортсмен Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. Мы очень заинтересованы в развитии контактов и более активном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо, — отметил президент.
Со своей стороны Мариус Визер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личную поддержку в развитие дзюдо в Казахстане.
«Хочу выразить благодарность Вам и Казахстану за поддержку, которую Вы оказываете не только дзюдо, но и всему спортивному движению, которое сегодня является одним из инструментов образования, социальной интеграции, а также фактором мира», — подчеркнул он.
Визер добавил, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие Академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.