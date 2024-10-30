Вучич пересказал ответ Путина на идею о прекращении огня на Украине

Российский президент Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич во время первого более чем за два года телефонного разговора подняли тему прекращения огня в конфликте на Украине. Содержание беседы Вучич пересказал в интервью Bloomberg.
По словам сербского президента, во время разговора он «спросил его о ситуации на Украине». В частности, Вучич озвучил идею прекращения огня, но «Путин, похоже, не проявил к этому интереса». «Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — пересказал Вучич ответ Путина.
Путин прежде публично рассказывал, что Россия не прекратит огонь первой, поскольку не уверена в намерении Украины поступить так же. Кроме того, Москва не хочет позволить Киеву за это время «улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать» армию. Прекращение огня возможно лишь при условии вывода украинских войск из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, подчеркивал президент России.
Звонок был связан с саммитом БРИКС в Казани, на который президент Сербии не приехал — на встречу отправились только члены правительства. Вучич позвонил Путину, чтобы сообщить об этом решении. В интервью агентству он объяснил свой звонок: «так поступают джентльмены, так делают настоящие мужчины», даже если собеседник ожидает другого ответа.
Вучич заявил Bloomberg, что следующему президенту США необходимо добиться перемирия между Россией и Украиной, поскольку это единственный выход из ситуации. «Затем появятся способы достичь долгосрочного мира — но сделайте этот первый шаг как можно скорее», — призвал сербский президент.
Путин и Вучич созвонились 20 октября. Пресс-служба Кремля рассказала, что темами разговора стали конфликт на Украине и 80-я годовщина освобождения Белграда во время Второй мировой войны. «С обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений, основывающихся на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности», — добавили там.
В начале 2023 года Bloomberg сообщил о дистанцировании Сербии от России после продолжительной попытки балансировать между Москвой и Западом. «Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России на Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — заявил тогда Вучич в интервью агентству. Тогда же политик подтвердил, что между Россией и Сербией хорошие отношения, но это не значит, что Белград «поддерживает каждое решение или большинство решений, которые исходят от Кремля».
Российская сторона объясняет нынешнюю позицию Сербии требованиями западных стран. «Точно так же, как с Украиной, точно так же перед Сербией Запад поставил условие, выбор: не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жесткий выбор — либо с Западом, либо с Россией», — рассказывала представитель МИДа Мария Захарова.