Вучич пересказал ответ Путина на идею о прекращении огня на Украине

В начале 2023 года Bloomberg сообщил о дистанцировании Сербии от России после продолжительной попытки балансировать между Москвой и Западом. «Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России на Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — заявил тогда Вучич в интервью агентству. Тогда же политик подтвердил, что между Россией и Сербией хорошие отношения, но это не значит, что Белград «поддерживает каждое решение или большинство решений, которые исходят от Кремля».