Могут ли молодых казахстанцев насильно забирать в армию

«Есть закон, и любой гражданин обязан выполнять этот закон. Вот мы сейчас ссылаемся на статью 36 Конституции нашей страны, которая говорит о том, что это долг и обязанность. Когда гражданин не платит налоги, его привлекают к ответственности и никто к этому вопросу не возвращается. То есть не должно быть двойных стандартов: к этому закону мы будем относиться вот так, а к этому закону можно наплевательски. Так не бывает. Закон есть закон. Закон суров, но он закон, поэтому любой гражданин обязан его исполнять», — ответил Султан Камалетдинов.