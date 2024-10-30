В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве

ВАРШАВА, 30 окт — РИА Новости. Бывшего министра национальной обороны Польши, экс-главу комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича подозревают в предательстве, заявил начальник Службы военной контрразведки республики Ярослав Стружик.
В среду в Варшаве проходит презентация доклада польской комиссии по расследованию «российского влияния», которое якобы имело место в стране в последние годы.
По словам Стружика, комиссия, председателем которой он является, пришла к выводу, что во время нахождения на посту министра национальной обороны Мачеревич совершал такие действия, как «препятствование закупок вооружения для вооруженных сил Польши».
Генерал отметил, что в действиях Мачеревича, по мнению комиссии, «содержатся признаки предательства». Он пояснил, что речь идет, в частности, об отказе Польши от закупок танкеров для дозаправки самолетов в воздухе.
«Комиссия единогласно рекомендует передать собранные материалы соответствующей прокуратуре для уголовно-правовой оценки на предмет совершения преступления Антони Мачеревичем», — сказал Стружик.
Он уточнил, что доклад комиссии также имеет закрытую часть, которую он уже представил премьер-министру. Стружик добавил, что его комиссия продолжит свою работу и представит новые доклады.
Сразу после оглашения доклада комиссии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что надеется на то, что Мачеревич будет привлечен к уголовной ответственности и получит реальный тюремный срок.
«Антони Мачеревич за то, что делает Польше, уже давно должен был сидеть. Я надеюсь, что он будет сидеть», — сказал Сикорский.
С инициативой создания данной комиссии выступил премьер Польши Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт.
Это не первая польская комиссия подобного рода. Во время правления партии «Право и справедливость» была создана комиссия по исследованию «российского влияния в 2007—2022 годах». В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила «частичный отчет» и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции.
После смены власти, в результате чего премьер-министром стал Туск, сейм Польши принял закон о ликвидации этой комиссии, однако президент Польши Анджей Дуда наложил на него вето, де-факто позволив комиссии работать дальше.
В ответ на это спикер сейма Шимон Холовня заявил, что парламент Польши не будет подчиняться президентскому вето. По его словам, комиссия останется в процессе ликвидации, в нее не будут назначены новые члены.