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В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве

Польская комиссия по «влиянию России» заподозрила в предательстве экс-главу МО.

Источник: Reuters

ВАРШАВА, 30 окт — РИА Новости. Бывшего министра национальной обороны Польши, экс-главу комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича подозревают в предательстве, заявил начальник Службы военной контрразведки республики Ярослав Стружик.

В среду в Варшаве проходит презентация доклада польской комиссии по расследованию «российского влияния», которое якобы имело место в стране в последние годы.

По словам Стружика, комиссия, председателем которой он является, пришла к выводу, что во время нахождения на посту министра национальной обороны Мачеревич совершал такие действия, как «препятствование закупок вооружения для вооруженных сил Польши».

Генерал отметил, что в действиях Мачеревича, по мнению комиссии, «содержатся признаки предательства». Он пояснил, что речь идет, в частности, об отказе Польши от закупок танкеров для дозаправки самолетов в воздухе.

«Комиссия единогласно рекомендует передать собранные материалы соответствующей прокуратуре для уголовно-правовой оценки на предмет совершения преступления Антони Мачеревичем», — сказал Стружик.

Он уточнил, что доклад комиссии также имеет закрытую часть, которую он уже представил премьер-министру. Стружик добавил, что его комиссия продолжит свою работу и представит новые доклады.

Сразу после оглашения доклада комиссии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что надеется на то, что Мачеревич будет привлечен к уголовной ответственности и получит реальный тюремный срок.

«Антони Мачеревич за то, что делает Польше, уже давно должен был сидеть. Я надеюсь, что он будет сидеть», — сказал Сикорский.

С инициативой создания данной комиссии выступил премьер Польши Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт.

Это не первая польская комиссия подобного рода. Во время правления партии «Право и справедливость» была создана комиссия по исследованию «российского влияния в 2007—2022 годах». В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила «частичный отчет» и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции.

После смены власти, в результате чего премьер-министром стал Туск, сейм Польши принял закон о ликвидации этой комиссии, однако президент Польши Анджей Дуда наложил на него вето, де-факто позволив комиссии работать дальше.

В ответ на это спикер сейма Шимон Холовня заявил, что парламент Польши не будет подчиняться президентскому вето. По его словам, комиссия останется в процессе ликвидации, в нее не будут назначены новые члены.