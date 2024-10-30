Акимов оштрафовали на 4,6 млн тенге в области Улытау

«По результатам анализа выявлены факты непредставления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 66 операторами I и II категорий отчётов по результатам производственного экологического контроля (в нарушение требований статьи 184 Экологического кодекса). В их числе недропользователи, коммунальные предприятия, полигоны твёрдых бытовых отходов, принадлежащие аппаратам акимов сельских округов. Это не позволяло уполномоченному органу объективно оценить экологическую обстановку в регионе», — пояснили в прокуратуре.