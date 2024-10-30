Борис Вишневский покидает петербургский парламент из-за статуса иноагента

Борис Вишневский (признан иноагентом) рассказал журналистам, что продолжит работать в партии и заниматься политикой, а также планирует написать книгу о политической истории постсоветской России. «Сегодня по голословным основаниям кого угодно можно включить в реестр иноагентов. Все начиналось со слов, что это ничуть не мешает: пусть просто покажут, что у них иностранные деньги. Нет никаких иностранных денег ни у меня, ни у Льва Шлосберга, ни у Дмитрия Муратова, ни у Светланы Ганнушкиной (все трое внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). Есть просто желание поразить в правах без суда», — добавил «яблочник».