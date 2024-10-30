Борис Вишневский покидает петербургский парламент из-за статуса иноагента

Причиной для такого решения стал принятый в мае федеральный закон, согласно которому статус иноагента является поводом для «исключения» из парламента. Лишить «яблочника» полномочий из-за его нахождения в реестре Заксобрание должно было после 11 ноября — тогда истекают 180 дней, отведенные ФЗ на оспаривание присвоенного Минюстом статуса через суд. Однако депутат решил покинуть парламент самостоятельно и досрочно.
«Я ухожу в результате внесудебной процедуры, организованной теми, кто действует силовыми методами против тех, с кем не может бороться политически. Собственно, именно для этого и написано законодательство об “иностранных агентах”, — выступил с трибуны Борис Вишневский (признан иноагентом).— Я продолжу оспаривать решение Минюста в суде. Перемены в стране обязательно начнутся. Обязательно вернутся и верховенство прав человека, и свобода, и демократия, и парламентаризм, и честные выборы, и свобода слова и собраний. И я обязательно вернусь».
Руководитель фракции Александр Шишлов добавил, что вынужденный уход его коллеги из ЗакСа «лишает петербургских избирателей яркого представителя, всегда страстно защищавшего их интересы, а петербургский парламент лишается высокопрофессионального, энциклопедически образованного законодателя».
Борис Вишневский (признан иноагентом) рассказал журналистам, что продолжит работать в партии и заниматься политикой, а также планирует написать книгу о политической истории постсоветской России. «Сегодня по голословным основаниям кого угодно можно включить в реестр иноагентов. Все начиналось со слов, что это ничуть не мешает: пусть просто покажут, что у них иностранные деньги. Нет никаких иностранных денег ни у меня, ни у Льва Шлосберга, ни у Дмитрия Муратова, ни у Светланы Ганнушкиной (все трое внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). Есть просто желание поразить в правах без суда», — добавил «яблочник».
Минюст РФ внес господина Вишневского в реестр иноагентов 29 марта. Среди причин в ведомстве назвали критику спецоперации на территории Украины и «распространение недостоверной информации» об органах власти.
«Яблочник» через суд пытался признать незаконным его включение в реестр иностранных агентов. В суде Минюст заявил, что политик находится под иностранным влиянием, так как дает интервью иностранным агентам и организациям, распространяет «материалы и сообщения о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике» через «иностранные площадки». Борис Вишневский (признан иноагентом), в свою очередь, утверждал, что не находится под иностранным влиянием и действует исключительно в интересах избирателей, которые за него голосовали.
В конце августа Василеостровский райсуд отклонил иск депутата. Решение инстанции парламентарий сейчас оспаривает в Городском суде.
Впервые Борис Вишневский (признан иноагентом) был избран депутатом петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» в 2011 году (5-й созыв парламента). В 2016-м и в 2021-м он вновь был избран депутатом от той же партии. «Яблочник» активно критиковал закон о комплексном развитии территорий, снос исторических зданий, призывал к отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах, выступал за отмену статьи о фейках об армии.