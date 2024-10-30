Эрдоган осудил реакцию исламского мира на действия Израиля в Газе

«За исключением нескольких стран, я с сожалением вынужден сообщить, что нет сильной реакции со стороны исламского мира. Не следует забывать, что этот беспорядок зафиксирован в истории», — сказал он, выступая на церемонии вручения наград победителям 9-го Международного конкурса по запоминанию и чтению Корана.
По словам турецкого лидера, руководство Израиля, «ослепленное сионистскими заблуждениями, подавило все структуры, обязанностью которых является защита мира, прав человека, свободы прессы и демократии».
«Не предпринимается сдерживающий шаг, чтобы остановить врага человечества по имени Нетаньяху или привлечь к ответственности шайку убийц. Это угасание человечности», — сказал Эрдоган.
Он призвал всех, кому не безразлична судьба Палестины и Ливана, протянуть руку помощи.
«Мы несем ответственность перед нашими братьями, которые приняли мученическую смерть, сожженные заживо бомбами сионистских убийц в палатках, в которых они жили. Мы в долгу перед детьми, которые приняли мученическую смерть на руинах своих домов, разрушенных в Газе, с четками в руках и Кораном на коленях», — добавил президент Турции.
Палестино-израильский конфликт
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 43 тысяч человек, пострадали свыше 100 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.