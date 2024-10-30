Эрдоган осудил реакцию исламского мира на действия Израиля в Газе

«Мы несем ответственность перед нашими братьями, которые приняли мученическую смерть, сожженные заживо бомбами сионистских убийц в палатках, в которых они жили. Мы в долгу перед детьми, которые приняли мученическую смерть на руинах своих домов, разрушенных в Газе, с четками в руках и Кораном на коленях», — добавил президент Турции.