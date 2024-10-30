Мораторий на закон о реновации продлили в Петербурге до 2026 года

Петербургские власти еще на год продлили мораторий на городской закон о КРТ — комплексном развитии территорий, известном в народе как реновация 2.0. Закон не вступит в действие как минимум до 1 января 2026 года, соответствующий документ 30 октября утвердили на заседании Заксобрания. До этого момента действие закона приостанавливали с конца 2023 года до начала 2025 года.
По словам спикера парламента Александра Бельского, такую инициативу внесли от имени всех фракций. Депутаты дружно посчитали, что законодательство в этой сфере все еще несовершенно и его нужно дорабатывать.
— Сейчас профильные министерства Правительства рассматривают наш законопроект о поправках, которые необходимо внести в общероссийский закон о КРТ, чтобы обеспечить максимальную защиту прав граждан, — заявил Бельский.
После того, как предложения депутатов примут на федеральном уровне, петербургский закон тоже смогут скорректировать. Ранее депутат Денис Четырбок называл поправки, которые Закс направил в Госдуму. Во-первых, на общие собрания жильцов предлагают отвести 90 дней, а не 60. Собственникам решили дать больше времени на обсуждение — вступать их дому в программу или нет. Во-вторых, депутаты предложили ввести защиту от автоматического вступления в программу, если вдруг в доме не состоится собрание или оно признается недействительным. Сейчас закон не предусматривает подобной гарантии.