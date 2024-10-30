Мораторий на закон о реновации продлили в Петербурге до 2026 года

После того, как предложения депутатов примут на федеральном уровне, петербургский закон тоже смогут скорректировать. Ранее депутат Денис Четырбок называл поправки, которые Закс направил в Госдуму. Во-первых, на общие собрания жильцов предлагают отвести 90 дней, а не 60. Собственникам решили дать больше времени на обсуждение — вступать их дому в программу или нет. Во-вторых, депутаты предложили ввести защиту от автоматического вступления в программу, если вдруг в доме не состоится собрание или оно признается недействительным. Сейчас закон не предусматривает подобной гарантии.