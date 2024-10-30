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В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Гайдукевича кандидатом в Президенты

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Олега Гайдукевича кандидатом в Президенты Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Документы в ЦИК были поданы Олегом Гайдукевичем лично.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.