В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Гайдукевича кандидатом в Президенты

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Олега Гайдукевича кандидатом в Президенты Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.