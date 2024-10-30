Вице-премьер Сербии Вулин прибыл в Беларусь

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин встретился с министром внутренних дел Беларуси Иваном Кубраковым, сообщает пресс-служба МВД республики.
Встреча прошла в деревне Горань под Минском, где расположен центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки милицейских кадров. Гостям показали выставку вооружения и техники, которую применяет минский ОМОН, внутренние войска и спецподразделение «Алмаз».
Глава МВД Беларуси напомнил, что Минск и Белград уже более 10 лет сотрудничают в сфере борьбы с преступностью, заключено соответствующее межправсоглашение.
«Вместе с сербскими друзьями мы готовы к продолжению партнерства по всем направлениям служебной деятельности», — подчеркнул Кубраков.
Он отметил, что страны продолжат обмениваться опытом в сфере организованной преступности, противодействия торговле людьми, незаконного оборота наркотиков, обеспечения безопасности дорожного движения. Стороны также обсудили сотрудничество белорусского и сербского спецназа в борьбе с терроризмом, а также расширение контактов между милицейскими учебными заведениями двух стран.
Александр Вулин прибыл в Беларусь для участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет 31 октября — 1 ноября.