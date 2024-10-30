Вице-премьер Сербии Вулин прибыл в Беларусь

Он отметил, что страны продолжат обмениваться опытом в сфере организованной преступности, противодействия торговле людьми, незаконного оборота наркотиков, обеспечения безопасности дорожного движения. Стороны также обсудили сотрудничество белорусского и сербского спецназа в борьбе с терроризмом, а также расширение контактов между милицейскими учебными заведениями двух стран.