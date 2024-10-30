Виталий Шинкарь: Молдавия для русской традиции — не случайный гость

«Большое количество людей, которые говорят по-русски, — это моя паства, это мои друзья. Мы объединены этой культурой, этой правдой настолько глубоко, что для нас, конечно, очень важно, что происходит на историческом пространстве русского языка. Для нас важно, чтобы русский язык не умер дома. Для нас важно, чтобы не произошло разделение историческое, которое сейчас, как никогда, может как по шву разорвать эту ткань», — подчеркнул Виталий Шинкарь.