Виталий Шинкарь: Молдавия для русской традиции — не случайный гость

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Культурно-исторические, духовные, гуманитарные связи Молдовы и России очень глубоки и сейчас как никогда важно их сохранять, об этом в рамках проходящего в Москве VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил клирик православного Свято-Георгиевского храма в Кишиневе Виталий Шинкарь.
В беседе с корреспондентом Sputnik он подчеркнул глубину и важность исторических молдавско-российских связей.
«Молдавия для русской традиции — это не случайный гость. У нас огромный опыт жизни вместе. И в каком-то смысле зарождение культурности, зарождение нашей традиционной жизни современной во многом несет отпечаток глубокий, не первого столетия жизни в русском пространстве. Для нас, конечно же, очень важна эта связь», — отметил отец Виталий.
По его словам, пространство русского языка в Молдове сегодня также нуждается в защите и внимании, как и связи молдавской православной церкви с русской.
«Большое количество людей, которые говорят по-русски, — это моя паства, это мои друзья. Мы объединены этой культурой, этой правдой настолько глубоко, что для нас, конечно, очень важно, что происходит на историческом пространстве русского языка. Для нас важно, чтобы русский язык не умер дома. Для нас важно, чтобы не произошло разделение историческое, которое сейчас, как никогда, может как по шву разорвать эту ткань», — подчеркнул Виталий Шинкарь.
Он также отметил, что одной из важных проблем современного общества, в том числе и в Молдове, является сохранение традиционных христианских ценностей.
«Традиционные ценности — они тем и ценны, что они оценивают жизнь не волюнтаристски, не случайностью, не шелухой этой позолоченной, которая вдруг возникает. Традиционные ценности помогают миру удержаться от какой-то глобальной шизофрении. Как парашют, который еще как-то нас держит», — сказал отец Виталий.
Восьмой Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в Москве под лозунгом «Вместе с Россией». Участвует около 400 лидеров и активистов российских общин из более чем ста стран.