Беспрозванных: Гурьевск нуждается в новых школах

Он также отметил потребность в новых школах в Гурьевске.
«В гимназии Гурьевска им. А. В. Катериничева, например, в классе обучаются 35 детишек, загрузка неравномерная, что влияет и на качество образования, поэтому нужно строить дополнительные школы», — сообщил губернатор.
По его словам, решено достроить концессионную школу на 1500 мест, остановленную в конце 2023 года.
«До 5 ноября жду от подрядчика дорожную карту по реализации проекта. В планах — закончить строительство к концу следующего года, дать старт учёбе 1 сентября 2026 года. По второй школе в посёлке Луговое необходимые решения также уже приняты».