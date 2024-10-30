Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных: Гурьевск нуждается в новых школах

Гурьевский округ — быстрорастущая территория с активной застройкой, заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Источник: KaliningradToday

Он также отметил потребность в новых школах в Гурьевске.

«В гимназии Гурьевска им. А. В. Катериничева, например, в классе обучаются 35 детишек, загрузка неравномерная, что влияет и на качество образования, поэтому нужно строить дополнительные школы», — сообщил губернатор.

По его словам, решено достроить концессионную школу на 1500 мест, остановленную в конце 2023 года.

«До 5 ноября жду от подрядчика дорожную карту по реализации проекта. В планах — закончить строительство к концу следующего года, дать старт учёбе 1 сентября 2026 года. По второй школе в посёлке Луговое необходимые решения также уже приняты».

заключил Беспрозванных
образование