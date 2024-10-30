АНО «Диалог» будет судиться с ФБР из-за обвинения в распространении фейков

Он добавил, что «Диалог» не собирался заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет организацию пересмотреть свои планы. «И первым фейком, который мы опровергнем на международном уровне, будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», — сказал гендиректор.