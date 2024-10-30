АНО «Диалог» будет судиться с ФБР из-за обвинения в распространении фейков

В организации напомнили «Ъ», что 4 сентября «ФБР, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили АНО “Диалог” в распространении фейков», ссылаясь на «показания агента ФБР». Между тем «Диалог» «является главным в России оператором по противодействию фейкам, который имеет собственную экспертизу по вопросам фактчекинга и никогда не участвовал в распространении недостоверных сведений», подчеркнули в АНО.
«Основываясь на своем опыте противодействия фейкам, мы думали, что фейки все-таки не распространяют официальные государственные структуры. Однако на примере показаний официальных лиц в США мы увидели, что фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители Министерства юстиции США и других ведомств», — заявил Владимир Табак.
Он добавил, что «Диалог» не собирался заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет организацию пересмотреть свои планы. «И первым фейком, который мы опровергнем на международном уровне, будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», — сказал гендиректор.
Напомним, 4 сентября Минюст США заблокировал 32 интернет-домена, которые, по его данным, использовались российскими властями для оказания влияния на общественное мнение в США. В пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства, говорилось, что эти домены, использовавшиеся в том числе и специалистами АНО «Диалог», «тайно распространяли российскую правительственную пропаганду» с целью уменьшения международной поддержки Украины, укрепления пророссийских взглядов и влияния на избирателей перед предстоящими выборами президента США.