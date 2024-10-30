В СПЧ назвали действия властей минимальными мерами против сторонников Запада

Периодом массовых репрессий считается промежуток с 1921-го по 1953 год, самым страшным отрезком которого стал Большой террор 1937-го и 1938-го. Последний официально запустил нарком внутренних дел Николай Ежов, когда издал приказ № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». В рамках него установили лимиты на расстрелы и ссылки в лагеря, которые потом многократно превысили, а сам Ежов попал под репрессивный каток и был казнен. На суде он сокрушался, что мало «почистил» органы госбезопасности от врагов народа, и обещал умереть с именем Сталина на губах.