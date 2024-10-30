Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США

КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Бывший президент Молдавии Владимир Воронин обратился к гражданам республики с призывом во втором туре выборов главы республики проголосовать против Майи Санду, которая, по его словам, является разрушающим страну «агентом влияния США».
«Человек, направленный из США в качестве “агента влияния” целенаправленно в течение четырех лет своей безграничной власти разрушает Молдавское государство. Призываю всех избирателей страны! Все, как один, невзирая на политические взгляды, национальную принадлежность, социальный статус и возраст, должны выйти на избирательные участки и не дать Санду продолжить губительный для страны курс на разрушение и ликвидацию суверенного молдавского государства», — говорится в заявлении Воронина, размещенном на сайте Компартии.
По его словам, деятельность Санду негативно сказалась на областях образования, сельского хозяйства, экономики, юстиции и на идее евроинтеграции.
«Сегодня она главный источник вражды, ненависти, ксенофобии, агрессии, осознанно толкая Молдавию на грань гражданского конфликта. На словах проповедуя ценности свободы слова, выражения и плюрализма мнений, на деле превратила Молдавию в политическое гетто. Силовые структуры на законодательном уровне получили безграничные полномочия на пресечение инакомыслия. Все оппоненты Санду подвергаются репрессиям и преследованиям».
Ранее выступить против Санду во втором туре призвали бывшие кандидаты в президенты: экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, независимые кандидаты Наталья Морарь и Виктория Фуртунэ. Занявший третье место лидер «Нашей партии» Ренато Усатый занял нейтральную позицию, заявив, что не может поддержать ни одного из кандидатов.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.