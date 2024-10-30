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Вице-министр Аликулов уволился из Минкульта

Ербол Аликулов уволился с должности вице-министра культуры и информации, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства РК. Он проработал на этой должности меньше года.

Источник: t.me/KZgovernment

«Постановлением правительства Республики Казахстан Аликулов Ербол Шымкентбаевич освобожден от должности вице-министра культуры и информации согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении.

Отметим, что Ербол Аликулов был назначен на данную должность в феврале текущего года. Работавший на должности до него Арман Жудебаев покинул пост вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу.

Как сообщается на сайте правительства, Ербол Аликулов родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора издательства «Каусар-булак» Республиканского благотворительного фонда им. Б. Момышулы.

В 1998—2002 годы работал в частной компании. 2002−2005 годы — главный специалист, начальник отдела аппарата акима, заместитель акима Турксибского района Алматы. 2006−2009 годы — помощник-советник, заместитель акима Алмалинского района Алматы. 2009−2013 годы — аким Жетысуского района Алматы. В 2013—2014 годы был руководителем аппарата акима Алматы. 2014−2017 годы — руководитель управления занятости и социальных программ, руководитель департамента труда, социальной защиты и миграции Алматы. В 2017 году был и.о. заместителя председателя Комитета по труду, социальной защите и миграции. 2017−2022 годы — государственный инспектор Администрации президента РК. 2022−2023 годы — заместитель акима Карагандинской области.

С октября 2023 года занимал пост руководителя аппарата Министерства культуры и информации РК, после чего стал вице-министром.