Венгерская разведка пресекла попытки использовать военпром для помощи Киеву

«Действительно была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить. Могу лишь сказать, что позиция венгерского правительства неизменна, мы не будем поставлять оружие и военные средства на Украину», — сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.