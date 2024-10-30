Венгерская разведка пресекла попытки использовать военпром для помощи Киеву

БУДАПЕШТ, 30 окт — РИА Новости. Контрразведке Венгрии удалось пресечь попытки иностранных разведок использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки оружия Украине, Будапешт по-прежнему выступает против любых таких поставок, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Газета Magyar Nemzet попросила его прокомментировать информацию о том, что иностранные разведки как внутри НАТО, так и извне пытались наладить поставку вооружения и военной техники, произведенных на заводах, расположенных в Венгрии, в зоны боевых действий в Африке и на Украине.
«Действительно была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить. Могу лишь сказать, что позиция венгерского правительства неизменна, мы не будем поставлять оружие и военные средства на Украину», — сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.