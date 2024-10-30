ЕК сообщила об остановке процесса евроинтеграции Грузии

БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Еврокомиссия констатировала фактическую остановку переговоров по присоединению Грузии к ЕС и призвала республику провести всеобъемлющую избирательную реформу, следует из доклада ведомства о прогрессе стран-кандидатов в выполнении рекомендаций для вступления в союз.
В документе указывается, что в Брюсселе остались недовольны итогами парламентских выборов в этой стране, где победу одержали не проевропейские партии, а правящая «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Москвой.
Грузия, как считает ЕК, обладает низким уровнем соответствия европейской внешней политике, в частности из-за нежелания поддерживать санкции против России, Белоруссии и Ирана.
«И еще больше увеличила число прямых рейсов в различные пункты в России», — указывается в докладе.
Еврокомиссия также отметила рост числа случаев манипуляций информацией, связанной с ЕС. В качестве примера в документе приводится повторное внесение в апреле законопроекта о прозрачности иностранного влияния, когда высокопоставленные должностные лица правящей партии и грузинские депутаты якобы распространяли резкие антиевропейские сообщения.
«В преддверии парламентских выборов дезинформационные нарративы усиливались, в том числе должностными лицами и связанными с правительством СМИ», — утверждают в Брюсселе.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов.
В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получив в сумме 37,78 процента. Они уже заявили, что не признают результаты голосования. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов и потребовали проведение нового голосования под «международным администрированием».
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), призвала к протестам из-за итогов выборов. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные оппозиционные митинги.