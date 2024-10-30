ЕК рассказала, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Украина и Молдавия могут начать переговоры по существу о членстве в ЕС уже в 2025 году, если смогут выполнить все предварительные условия, говорится в отчете Еврокомиссии по расширению с оценкой прогресса стран-кандидатов.
«Открытие переговоров о присоединении с Украиной стало важным признанием решимости Украины проводить реформы на пути к вступлению в ЕС… При условии выполнения Украиной всех условий Еврокомиссия ждет открытия переговоров по кластерам как можно скорее в 2025 году».
При условии выполнения Молдавией всех условий Еврокомиссия также ожидает в 2025 году начала переговоров по существу и с Кишиневом, отмечается в документе.
Сообщается также, что теперь Совет ЕС должен рассмотреть рекомендации Еврокомиссии и принять решения о дальнейших шагах в процессе расширения.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что легкого и короткого пути в ЕС не существует.
В июне этого года в Люксембурге прошли первые межправконференции ЕС с Украиной и Молдавией, которые стали торжественным запуском переговоров.
После торжественного запуска переговоров началась подготовка к запуску первых консультаций по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.