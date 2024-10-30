Какие семь штатов определят исход президентских выборов в США

Вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп готовятся к предстоящим выборам. Они станут одними из самых важных в современной американской истории. Однако менее чем за неделю до голосования в крайне важных семи штатах кандидаты идут ноздря в ноздрю, говорится в статье Inquirer.

Источник: Reuters

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Конституции США, отцы-основатели Америки установили, что каждый из 50 штатов будет самостоятельно выбирать президента. В соответствии со сложной системой коллегии выборщиков, в каждом штате есть определенное количество выборщиков, которое зависит от численности населения штата. В большинстве штатов действует система «победитель получает все», то есть голоса всех выборщиков присуждаются тому кандидату, который получит большинство голосов простых избирателей, пишет Inquirer.

Для победы кандидатам требуется 270 из 538 голосов выборщиков. Исход выборов, как правило, решается в «колеблющихся штатах», где отмечается острая конкуренция и где кандидаты от республиканцев и демократов регулярно чередуются.

В этом году таких «полей сражений» семь, и на каждом из них шансы у кандидатов равны в пределах допустимой погрешности.

Вот эти штаты:

Пенсильвания (19 голосов выборщиков)

Пенсильвания некогда была надежной опорой для демократов, но в наши дни она ненамного более демократична, чем в 1787 году (год основания штата. — Прим. ред.).

В 2016 году республиканец Трамп победил в самом густонаселенном штате, где проживает 13 миллионов человек, с отрывом в 0,7 процентного пункта. В 2020 году Джо Байден заявил, что этот показатель увеличился в его пользу до 1,2 процентного пункта.

Пенсильвания, известная своими городами «Ржавого пояса» (часть Среднего Запада и восточного побережья США, в которой с начала промышленной революции и до 1970-х годов были сосредоточены сталелитейное производство и другие отрасли американской тяжелой промышленности. — Прим. ред.), такими как Филадельфия и Питтсбург, на протяжении десятилетий страдает от неуклонного сокращения промышленной отрасли.

Трамп и Харрис неоднократно проводили предвыборную кампанию в этом восточном штате, тут же состоялись их единственные президентские дебаты.

Трамп, который пережил покушение на убийство на июльском митинге в Пенсильвании, обращаясь к белому сельскому населению штата, предупреждает, что мигранты переполняют маленькие города. Харрис, в свою очередь, расхваливает недавние успехи в развитии инфраструктуры. В Питтсбурге она пообещала инвестировать 100 млрд долларов в производство, что является ключевым вопросом для жителей штата.

Джорджия (16 голосов выборщиков)

Этот юго-восточный штат оказался в центре внимания в конце первого президентского срока Трампа, и споры не утихают до сих пор.

Прокуратура Джорджии предъявила Трампу обвинение в деле о вмешательстве в выборы после того, как он позвонил государственным чиновникам и призвал их «найти» достаточное количество голосов, чтобы отменить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Сейчас, чтобы не мешать Трампу, рассмотрение этого дела приостановлено до окончания выборов.

Байден стал первым демократом с 1992 года, выигравшим выборы в «штате персиков» (неофициальное название Джорджии. — Прим. ред.).

Демографические изменения, отмечавшиеся в последнее время, вероятно, пойдут на пользу Харрис, которая заручилась поддержкой избирателей из числа меньшинств по всей Джорджии.

Северная Каролина (16 голосов выборщиков)

С 1980 года этот юго-восточный штат только один раз голосовал за демократов, но Харрис считает, что Северная Каролина снова готова это сделать.

Население штата, которое сейчас превышает 10 миллионов человек, растет и становится более разнообразным, что приносит пользу демократам.

Ситуацию для Трампа здесь осложнил скандал, связанный с кандидатом в губернаторы штата от Республиканской партии (кандидат в губернаторы штата от Республиканской партии Марк Робинсон более 10 лет назад оставил на форуме порносайта нацистские высказывания. — Прим. ред.). Он привел в ярость республиканцев, которые опасаются, что это может привести к проигрышу Трампа.

Как и в соседней Джорджии, на результаты голосования в Северной Каролине могут повлиять последствия разрешительного шторма «Хелен», который недавно опустошил местные города.

Мичиган (15 голосов выборщиков)

В 2016 году Трамп в Мичигане, который был оплотом демократов, обошел Хиллари Клинтон. В 2020 году Байден вернул штат в «голубой пояс» (так в США называют штаты, традиционно поддерживающие демократов. — Прим. ред.), опираясь на профсоюзные организации и многочисленное чернокожее сообщество.

Но на этот раз Харрис рискует потерять поддержку 200-тысячного арабо-американского сообщества, которое осудило действия Байдена — и, соответственно, ее действия как вице-презижента — в отношении войны Израиля и ХАМАС в Газе.

Аризона (11 голосов выборщиков)

В 2020 году предвыборная гонка в «штате Гранд-Каньон» (штат находится на территории национального парка «Гранд-Каньон». — Прим. ред.) была одной из самых напряженных. Байден тогда одержал победу, набрав 10 457 голосов.

Трамп надеется, что недовольство иммиграционной политикой администрации Байдена-Харрис изменит ситуацию в Аризоне, которая граничит с Мексикой, в его пользу.

Харрис посетила Аризону в сентябре, пообещав бороться с миграцией и работать над возрождением прошлогоднего двухпартийного законопроекта о границе, который, по ее словам, Трамп «провалил».

Висконсин (10 голосов выборщиков)

Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла в Висконсине после того, как проигнорировала штат во время своей предвыборной кампании.

Как и в случае с соседним штатом Мичиган, Байден в 2020 году сумел кардинально изменить ситуацию: он превратил дефицит в 23 000 голосов в Висконсине в преимущество демократов в 21 000 голосов.

Трамп считает, что в этом штате можно победить, и его партия провела там свой летний национальный съезд.

Невада (6 голосов выборщиков)

«Серебряный штат» (неофициальное название штата, там обнаружено крупнейшее месторождение серебра. — Прим. ред.) с населением 3,1 миллиона человек не голосовал за республиканцев с 2004 года. Консерваторы, воодушевленные успехами Трампа среди испаноязычных избирателей, убеждены, что могут изменить ситуацию.