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Министром тарифного регулирования Челябинской области стал Антон Дрыга

Текслер утвердил в должности нового министра.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил в должности нового министра тарифного регулирования и энергетики региона. Главой ведомства стал Антон Дрыга, который ранее работал на этом посту с приставкой исполняющего обязанности.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», постановление о назначении нового министра уже опубликовано на портале правовой информации.

— Назначить Дрыгу Антона Александровича Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности, — указано в документе.

Антон Дрыга является уроженцем Челябинска. Ему 42 года. Высшее образование получил на факультете экономики и управления в ЮУрГУ. В министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области работает с февраля 2014 года.