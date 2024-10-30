Министром тарифного регулирования Челябинской области стал Антон Дрыга

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил в должности нового министра тарифного регулирования и энергетики региона. Главой ведомства стал Антон Дрыга, который ранее работал на этом посту с приставкой исполняющего обязанности.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», постановление о назначении нового министра уже опубликовано на портале правовой информации.
— Назначить Дрыгу Антона Александровича Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности, — указано в документе.
Антон Дрыга является уроженцем Челябинска. Ему 42 года. Высшее образование получил на факультете экономики и управления в ЮУрГУ. В министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области работает с февраля 2014 года.