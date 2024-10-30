Валентин Кукин покидает пост замглавы администрации Ростова по ЖКХ

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Валентин Кукин покидает пост. Эту информацию сегодня, 30 октября, подтвердили городские власти.
— Заместитель главы администрации города по ЖКХ покидает свой пост по собственному желанию. Последний рабочий день — 7 ноября 2024 года, — прокомментировали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.
Напомним, пост заместителя сити-менеджера по ЖКХ Валентин Кукин занимает с 7 июля 2023 года. Ранее, с марта 2020 по июль 2023 года, специалист возглавлял администрацию Первомайского района донской столицы.
Еще раньше чиновник занимал должности заместителя главы администрации в Ворошиловском и Пролетарском районах Ростова-на-Дону. С 2015 по 2017 годы работал в администрации Новочеркасска.