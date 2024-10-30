Индо-Тихоокеанский регион вступает в новую ракетную эру: Австралия наращивает производство ракет

Согласно изданию, свое решение Австралия объяснила «серьезными опасениями» по поводу испытания Китаем межконтинентальной ракеты в южной части Тихого океана. Она намерена наращивать запасы оружия и экспорт партнерам по безопасности, поскольку Индо-Тихоокеанский регион вступает в новую «ракетную эру».
В сентябре Китай провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая пролетела более 11 000 километров и упала в Тихом океане к северо-востоку от Австралии.
Мы выразили серьезную обеспокоенность по поводу этого испытания баллистической ракеты, особенно в связи с ее попаданием в южную часть Тихого океана, учитывая Договор Раротонга. Он гласит, что Тихий океан должен быть зоной, свободной от ядерного оружия.
Во-первых, Австралия разместит ракеты SM-6 на эсминцах своего военно-морского флота для обеспечения противоракетной обороны, пообещал Конрой. К концу года военно-морской флот Австралии также получит ракеты Tomahawk с дальностью действия 2500 километров, что увеличит возможности поражения австралийского ВМФ в 10 раз.
Во-вторых, часть вооружения она закупит у партнеров по НАТО. Ранее в октябре Австралия объявила о заключении с США сделки по приобретению ракет большой дальности SM-2 IIIA и Raytheon SM-6 для своих военно-морских сил на сумму 7 млрд долларов.
В-третьих, страна намерена наладить местное производство. С 2029 года Австралия в партнерстве с американской фирмой Lockheed Martin потратит 316 млн австралийских долларов на организацию производства управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) для выпуска на экспорт оружия быстрого развертывания класса «земля-земля».
По словам Конроя, новый местный завод будет способен производить 4000 GMLRS в год, что составляет четверть от текущего мирового производства.
Французская компания Thales наладит в австралийском городе Беналла производство 155-мм артиллерийских боеприпасов M795, используемых в гаубицах. Это будет первая специализированная «военная кузница» за пределами США. Производство на ней стартует в 2028 году, а мощность будет увеличена до 100 000 боеприпасов в год.
В августе Австралия заявила, что будет вместе с норвежской компанией Kongsberg Defence выпускать морские ударные ракеты большой дальности и многоцелевые крылатые ракеты воздушного базирования в городе Ньюкасл на восточном побережье Австралии. Этот завод станет единственным подобным предприятием за пределами Норвегии.
Договор Раротонга — общее название Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, согласно которому каждая сторона обязуется не производить, не приобретать, не владеть любыми ядерными взрывными устройствами где-либо в пределах и за пределами безъядерной зоны южной части Тихого океана.