Индо-Тихоокеанский регион вступает в новую ракетную эру: Австралия наращивает производство ракет

Французская компания Thales наладит в австралийском городе Беналла производство 155-мм артиллерийских боеприпасов M795, используемых в гаубицах. Это будет первая специализированная «военная кузница» за пределами США. Производство на ней стартует в 2028 году, а мощность будет увеличена до 100 000 боеприпасов в год.