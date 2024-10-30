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Индо-Тихоокеанский регион вступает в новую ракетную эру: Австралия наращивает производство ракет

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в среду заявил, что Австралия усилит свою противоракетную оборону и ударные возможности дальнего радиуса действия и будет сотрудничать с партнерами по безопасности — США, Японией и Южной Кореей, говорится в статье The Business Standard.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно изданию, свое решение Австралия объяснила «серьезными опасениями» по поводу испытания Китаем межконтинентальной ракеты в южной части Тихого океана. Она намерена наращивать запасы оружия и экспорт партнерам по безопасности, поскольку Индо-Тихоокеанский регион вступает в новую «ракетную эру».

В сентябре Китай провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая пролетела более 11 000 километров и упала в Тихом океане к северо-востоку от Австралии.

Мы выразили серьезную обеспокоенность по поводу этого испытания баллистической ракеты, особенно в связи с ее попаданием в южную часть Тихого океана, учитывая Договор Раротонга. Он гласит, что Тихий океан должен быть зоной, свободной от ядерного оружия.

Пэт Конрой
министр оборонной промышленности Австралии

Во-первых, Австралия разместит ракеты SM-6 на эсминцах своего военно-морского флота для обеспечения противоракетной обороны, пообещал Конрой. К концу года военно-морской флот Австралии также получит ракеты Tomahawk с дальностью действия 2500 километров, что увеличит возможности поражения австралийского ВМФ в 10 раз.

Во-вторых, часть вооружения она закупит у партнеров по НАТО. Ранее в октябре Австралия объявила о заключении с США сделки по приобретению ракет большой дальности SM-2 IIIA и Raytheon SM-6 для своих военно-морских сил на сумму 7 млрд долларов.

В течение следующего десятилетия Австралия потратит 74 млрд австралийских долларов (49 млрд долларов США) на приобретение ракет и противоракетную оборону, включая 21 млрд долларов на финансирование австралийского предприятия по производству управляемого оружия и взрывоопасных боеприпасов.

В-третьих, страна намерена наладить местное производство. С 2029 года Австралия в партнерстве с американской фирмой Lockheed Martin потратит 316 млн австралийских долларов на организацию производства управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) для выпуска на экспорт оружия быстрого развертывания класса «земля-земля».

По словам Конроя, новый местный завод будет способен производить 4000 GMLRS в год, что составляет четверть от текущего мирового производства.

Французская компания Thales наладит в австралийском городе Беналла производство 155-мм артиллерийских боеприпасов M795, используемых в гаубицах. Это будет первая специализированная «военная кузница» за пределами США. Производство на ней стартует в 2028 году, а мощность будет увеличена до 100 000 боеприпасов в год.

Как отметил Конрой, в 2023 году в ходе конфликта на Украине ежедневно использовалось 10 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, что превысило европейское производство.

В августе Австралия заявила, что будет вместе с норвежской компанией Kongsberg Defence выпускать морские ударные ракеты большой дальности и многоцелевые крылатые ракеты воздушного базирования в городе Ньюкасл на восточном побережье Австралии. Этот завод станет единственным подобным предприятием за пределами Норвегии.

Договор Раротонга — общее название Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, согласно которому каждая сторона обязуется не производить, не приобретать, не владеть любыми ядерными взрывными устройствами где-либо в пределах и за пределами безъядерной зоны южной части Тихого океана.