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Зурабишвили отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру после слов о выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после того, как её вызвали на допрос, посоветовала Генпрокуратуре заниматься своими делами, пока она будет заниматься своими.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет Sputnk Грузия, так Зурабишвили ответила на её вызов в прокуратуру, где президенту должны были задать вопросы по делу о возможных фальсификациях результатов парламентских выборов, о которых глава республики недавно заявила.

«Каждый должен делать свою работу. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору», — цитирует её ТАСС.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» одержала победу на выборах в парламент республики. Президент Саломе Зурабишвили после этого заявила, что не признаёт итоги голосования.

После этого Генеральная прокуратура вызвала Зурабишвили на допрос, так как она утверждала о якобы фальсификации избирательного процесса и «должна владеть уликами, связанными с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года».

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что если президент не явится на допрос, это можно считать доказательством ложности обвинений с её стороны.