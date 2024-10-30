Зурабишвили отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру после слов о выборах

Как пишет Sputnk Грузия, так Зурабишвили ответила на её вызов в прокуратуру, где президенту должны были задать вопросы по делу о возможных фальсификациях результатов парламентских выборов, о которых глава республики недавно заявила.
«Каждый должен делать свою работу. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору», — цитирует её ТАСС.
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» одержала победу на выборах в парламент республики. Президент Саломе Зурабишвили после этого заявила, что не признаёт итоги голосования.
После этого Генеральная прокуратура вызвала Зурабишвили на допрос, так как она утверждала о якобы фальсификации избирательного процесса и «должна владеть уликами, связанными с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года».
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что если президент не явится на допрос, это можно считать доказательством ложности обвинений с её стороны.