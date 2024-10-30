Штаб Трампа подал иск против властей Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса подал иск против округа Бакс в Пенсильвании, обвинив местные власти в незаконном недопуске избирателей на участки, что, по мнению штаба, является нарушением прав жителей штата.
По данным штаба, избирателей начали разворачивать с участков еще с 14.30, несмотря на то, что всем, вставшим в очередь до 17.00, была гарантирована возможность подать заявку на получение бюллетеня для голосования по почте.
Штаб подчеркнул, что такие действия противоречат закону и являются примером подавления голосов избирателей. Накануне в Вашингтоне вице-президент Камала Харрис заявила об «угрозах демократии со стороны республиканцев», в то время как, по мнению республиканцев, ее союзники в Пенсильвании препятствуют избирателям воспользоваться законным правом голоса.
«Это противозаконно. Это подавление голосов со стороны демократов. Мы будем отстаивать каждый законный голос в Пенсильвании. Голосуйте и оставайтесь в очереди!» — говорится в обнародованном заявлении штаба Трампа и Вэнса.