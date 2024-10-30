Зеленский: между Украиной и союзниками пропала конфиденциальность

«Когда много стран стали поддерживать план победы, вы видите, что стало происходить в СМИ. Они сообщили, что Украина хочет получить много ракет, таких как Tomahawk и так далее. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать такие сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в Исландию.