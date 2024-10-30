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Источник: украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве

ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости. Украинская делегация нарушила правило не вступать в споры политического характера на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП), сообщили РИА Новости источники в Женеве.

Источник: © РИА Новости

Как заявил на пленарной сессии организации постпред России при ООН Геннадий Гатилов, накануне одна из делегаций затронула в своем выступлении конкретный вооруженный конфликт, дала ему искаженную политизированную оценку и предъявила огульные обвинения в адрес одного из государств-членов.

Несмотря на то что российское представительство в Женеве отказалось комментировать эти слова дипломата, другие источники агентства указали, что речь шла об украинской делегации, которая обвинила Россию в продолжающемся конфликте.

В пресс-службе МФККиКП, в свою очередь, не стали подтверждать эту информацию, но отметили, что председатель конференции несколько раз напомнила всем участникам о запрете на любые споры политического характера.

«Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — говорится в комментарии.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца —крупнейшая в мире гуманитарная сеть, объединяющая национальные общества, которые оказывают помощь в ЧС и поддерживают уязвимые группы населения. Работает в более чем 190 странах.

дипломатия