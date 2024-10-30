ЦИК получил документы на регистрацию инициативной группы Ольги Чемодановой

В Центральную избирательную комиссию поступили документы от инициативной группы председателя Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин» Ольги Чемодановой. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ЦИК вечером в среду, 30 октября 2024 года. Отметим, что Ольга Чемоданова является начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Добавим, что выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Ранее мы писали о том, что ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Гайдукевича и Хижняка (здесь про это).