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ЦИК получил документы на регистрацию инициативной группы Ольги Чемодановой

В ЦИК поступили документы на регистрацию от инициативной группы Ольги Чемодановой.

Источник: Комсомольская правда

В Центральную избирательную комиссию поступили документы от инициативной группы председателя Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин» Ольги Чемодановой. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ЦИК вечером в среду, 30 октября 2024 года. Отметим, что Ольга Чемоданова является начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Добавим, что выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Ранее мы писали о том, что ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Гайдукевича и Хижняка (здесь про это).