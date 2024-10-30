Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис.
«На этой неделе я голосую за Камалу Харрис и (кандидата на пост вице-президента от демократов — ред.) Тима Уолца», — написал Шварценеггер в соцсети X.
Он объяснил свой выбор тем, что кандидат от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы американцев.
Претенденты на высший государственный пост активно ведут свои кампании, проводят митинги в колеблющихся штатах и привлекают новых знаменитостей на свою сторону. За Харрис выходят агитировать певица Бейонсе, Эминем разогревает сторонников демократов перед выступлением бывшего президента Барака Обамы, а в поддержку Трампа регулярно митингует миллиардер Илон Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.