Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис

Претенденты на высший государственный пост активно ведут свои кампании, проводят митинги в колеблющихся штатах и привлекают новых знаменитостей на свою сторону. За Харрис выходят агитировать певица Бейонсе, Эминем разогревает сторонников демократов перед выступлением бывшего президента Барака Обамы, а в поддержку Трампа регулярно митингует миллиардер Илон Маск.