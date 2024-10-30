Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 30 октября 2024 года

Эрдоган осудил реакцию исламского мира на действия Израиля в Газе
Президент Турции раскритиковал исламский мир за слабую реакцию на действия Израиля в Газе, назвав бездействие «угасанием человечности».
Иран пригрозил Израилю «сокрушительными ударами» в ближайшие дни
26 октября Израиль нанес авиаудары по военным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку. Иран заявил о «ограниченном ущербе» и пообещал ответить «сокрушительными ударами». Генерал-майор КСИР Мохаммад Реза Нагди предупредил, что ответные действия будут неожиданными.
Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку
Обращаясь к СБ ООН, министр культуры во временном правительстве Ливана Мохамад Муртада призвал мировое сообщество и ЮНЕСКО принять меры для предотвращения израильских атак на древнеримский храмовый комплекс в Баальбеке. Он подчеркнул, что этот объект является частью мирового культурного наследия.
WP: Госдеп оставил без реакции сообщения об ущербе населению в Газе
Администрация Байдена получила около 500 сообщений о том, что израильская армия использует американское оружие против гражданского населения в Газе, но большинство из них остаются без внимания. Правила госдепартамента требуют расследования в течение двух месяцев, но более двух третей случаев не решены. Процедура реагирования кажется эффективной на бумаге, но фактически чиновники игнорируют сообщения, не поступившие от израильских источников, пишет Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.
АР: Израиль атаковал космический центр КСИР Шахруд в Иране
Израиль атаковал космический центр КСИР Шахруд, где производятся баллистические ракеты и происходит запуск ракет. Спутниковые снимки показывают повреждения центрального здания и соседних сооружений. Эксперт предполагает, что это результат израильского обстрела, хотя 100% уверенности нет.