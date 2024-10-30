Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 30 октября 2024 года

Администрация Байдена получила около 500 сообщений о том, что израильская армия использует американское оружие против гражданского населения в Газе, но большинство из них остаются без внимания. Правила госдепартамента требуют расследования в течение двух месяцев, но более двух третей случаев не решены. Процедура реагирования кажется эффективной на бумаге, но фактически чиновники игнорируют сообщения, не поступившие от израильских источников, пишет Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.