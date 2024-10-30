Володин объяснил распад СССР тем, что КПСС забыла о народе

«Когда мы начинаем говорить о тех же девяностых, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал Советского Союза, почему мы не говорим, а откуда они появились? Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну, для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе», — сказал спикер Госдумы на пленарном заседании парламента.