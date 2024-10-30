Госдеп: «план победы» Зеленского вызвал обеспокоенность у союзников США

Зеленский представил свой «план победы» в середине октября, заявив, что его реализация позволит завершить конфликт на Украине не позднее 2025 года. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения, среди которых приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание в Украине «комплексного пакета неядерного сдерживания».