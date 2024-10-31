Губернатор Махонин объяснил причину дефицита врачей в Пермском крае

Губернатор Дмитрий Махонин объяснил причину дефицита врачей в Пермском крае во время эфира на радио «Спутник».
По словам главы региона, этот вопрос нельзя решить одномоментно.
«Дефицит возник не сегодня и не вчера. Эта проблема копилась годами — с 90-х, нулевых. Можно поднять статистику и посмотреть, сколько выпускников нашего медуниверситета поступило в государственную или муниципальную медицину. Показатели аховые, мы сами это понимаем», — сообщил Махонин.
Чтобы изменить ситуацию, следует возрождать в Прикамье престиж профессии врача, считает губернатор.
«Молодые люди должны идти в профессию, понимая, что на выходе они будут востребованы, смогут работать в новых или отремонтированных больницах, стационарах, практиковаться с помощью современного медицинского оборудования. И они должны получать достойную зарплату. Условия жилищные тоже должны быть», — отметил губернатор, перечислив некоторые меры поддержки врачей.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что Дмитрий Махонин в День отца показал в телеграм-канале поделки своих детей. Это были рисунок животного, напоминающего капибару, и зонт из цветной бумаги.