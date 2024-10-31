Губернатор Махонин объяснил причину дефицита врачей в Пермском крае

«Дефицит возник не сегодня и не вчера. Эта проблема копилась годами — с 90-х, нулевых. Можно поднять статистику и посмотреть, сколько выпускников нашего медуниверситета поступило в государственную или муниципальную медицину. Показатели аховые, мы сами это понимаем», — сообщил Махонин.