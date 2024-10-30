Bloomberg узнал, как лазейки подвели швейцарских юристов под санкции США

Два швейцарских юриста Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делько попали под американские санкции как крупные управляющие российскими активами и важные посредники в бизнесе и движении денежных средств подсанкционных россиян в Швейцарии и Лихтенштейне, говорится в релизе Минфина США.
Это первый случай включения швейцарских юристов под ограничения США после начала Россией военной операции, отмечает Bloomberg. При этом в августе Минфин США сообщил о включении в реестр швейцарца Антона Даниэля Висса, который выступил «организатором денежного потока из России в Швейцарию и Лихтенштейн» через свою компанию для сокрытия российских собственников и инвесторов.
По сведениям агентства, США последние несколько месяцев безуспешно добивались от Берна закрытия лазейки, позволяющей легко создавать подставные компании для обхода санкций. По подсчетам Public Eye, которые приводит Bloomberg, в Швейцарии зарегистрировано примерно 33 тыс. подставных фирм — по одной на каждые 37 граждан только в Женеве.
Включение двух швейцарцев в перечень произошло на фоне обсуждения в парламенте законопроекта, который обяжет компании декларировать свою реальную собственность и потребует от юристов указывать на подозрительные сделки под угрозой уголовного преследования. Собеседник Bloomberg, который участвует в обсуждении инициативы, сомневается в ее перспективах. По его мнению, законопроект вряд ли примут, поскольку законодатели опасаются снижения привлекательности финансовой системы Швейцарии.
Кроме того, в середине месяца Швейцария отказалась присоединиться к решению ЕС, обязывающему компании дать гарантии, что их дочерние компании в третьих странах не подрывают санкции против России. Правительство пояснило, что решение ЕС противоречит национальному законодательству. Социал-демократическая партия Швейцарии (43 места из 200) раскритиковала решение, назвав его «скандальным» и «огромным шагом назад». Ее лидер Седрик Вермут счел происходящее сигналом о готовности страны смотреть «не очень внимательно».
Некоторые швейцарские компании переместили свои офисы в Дубай и другие нейтральные юрисдикции для продолжения бизнеса с Россией, пишет Bloomberg, контролем таких фирм занимается Госсекретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии. Его глава Хелен Будлигер Артьеда подчеркнула, что ведомство «не будет терпеть» открытие за границей фиктивных юрлиц, чтобы обеспечить уклонение от санкций с швейцарской территории.
Ранее в октябре делегация сотрудников Госдепартамента и Минфина США встретилась с коллегами из Швейцарии для обсуждения мер по борьбе с отмыванием денег и санкциям. Американские чиновники заявили о важности «закрытия лазеек, которыми могут воспользоваться финансовые и юридические посредники для поддержки незаконной финансовой деятельности».
Швейцария «может и должна» приложить больше усилий, чтобы ее система не использовалась для незаконной финансовой деятельности, заявил американский посол Скотт Миллер. Он призвал страну закрыть лазейки в своем законодательстве о борьбе с отмыванием денег, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег юристами, выступающими в качестве нефинансовых посредников.