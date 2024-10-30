Bloomberg узнал, как лазейки подвели швейцарских юристов под санкции США

Это первый случай включения швейцарских юристов под ограничения США после начала Россией военной операции, отмечает Bloomberg. При этом в августе Минфин США сообщил о включении в реестр швейцарца Антона Даниэля Висса, который выступил «организатором денежного потока из России в Швейцарию и Лихтенштейн» через свою компанию для сокрытия российских собственников и инвесторов.