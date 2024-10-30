Пентагон допустил «различные меры» в случае участия военных КНДР в боях

Возможное участие северокорейских войск на стороне России в боях против Украины может «подтолкнуть других к разного рода мерам» и потенциальному расширению конфликта, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Ким Ён Хёном. Трансляция шла на C-Span.
«Да, это может побудить других к принятию различного рода мер. Но я не буду рассуждать о том, что именно может произойти», — сказал Остин. По словам министра, «если солдаты КНДР сражаются вместе с российскими против украинских солдат, украинские военные имеют право защищать себя, и они будут делать это с помощью оружия, которое предоставили мы [CША] и другие».
В Пентагоне ранее заявляли, что США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если КНДР вступит в конфликт. При этом американский президент Джо Байден выразил уверенность, что украинские военные должны будут нанести удар по северокорейским войскам в случае пересечения ими украинской границы.
По данным американского Минобороны, в Россию были переброшены 10 тыс. военнослужащих из КНДР для обучения. В НАТО заявляли, что часть военных находится в Курской области, где с августа идут бои с ВСУ. В Южной Корее на этом фоне задумались об отправке на Украину специальной группы для мониторинга присутствия северокорейских военных в этой стране. Ранее южнокорейская разведка обнародовала спутниковые снимки, на которых, как утверждалось, изображено перемещение солдат КНДР в Россию.
Российский президент Владимир Путин заявил, что «снимки — вещь серьезная», и если они есть, «значит, они чего-то отражают», но вместе с тем указал, что военнослужащие НАТО давно вовлечены в конфликт. Он также напомнил о ст. 4 договора о стратегическом партнерстве КНДР и России, который был подписан во время его визита в Пхеньян. В этой статье прописана возможность оказания военной помощи в случае нападения.
В российском МИДе называли сообщения о переброске в Россию войск «вбросом и шумихой», а в представительстве КНДР в ООН — «беспочвенными слухами».