Пентагон допустил «различные меры» в случае участия военных КНДР в боях

Российский президент Владимир Путин заявил, что «снимки — вещь серьезная», и если они есть, «значит, они чего-то отражают», но вместе с тем указал, что военнослужащие НАТО давно вовлечены в конфликт. Он также напомнил о ст. 4 договора о стратегическом партнерстве КНДР и России, который был подписан во время его визита в Пхеньян. В этой статье прописана возможность оказания военной помощи в случае нападения.