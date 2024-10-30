«Хочет мира»: на Западе раскритиковали Зеленского

«Диктатор хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать выманивать деньги у США и ЕС. Нет никаких упоминаний об окончании конфликта на Украине, потому что, как только он закончится, он перестанет быть президентом», — написал Боуз.