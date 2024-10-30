«Хочет мира»: на Западе раскритиковали Зеленского

Так он отреагировал на жалобы Зеленского представителям западных СМИ о том, что все остальные конфликты уводят не только общественное внимание от Украины, но и выделяемые ресурсы.
«Диктатор хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать выманивать деньги у США и ЕС. Нет никаких упоминаний об окончании конфликта на Украине, потому что, как только он закончится, он перестанет быть президентом», — написал Боуз.
Как заявлял депутат Верховной рады Владимир Арьев, ситуация на Ближнем Востоке становится для Украины проблемой, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.
По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на оказании Украине помощи Западом.