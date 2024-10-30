Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву, заявил Небензя

«Западные подельники режима Зеленского уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом, побудить его поставлять ему крайне востребованные летальные вооружения. Здесь антипхеньянская шумиха Вашингтона, Лондона и Брюсселя как раз очень кстати, ведь собственные запасы киевский режим у них почти уже до конца высосал. Надеемся, что у наших южнокорейских коллег хватит мудрости на эту уловку не повестись», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.