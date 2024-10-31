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Politico: Киев озадачила реакция Запада на просьбу передать «Томагавки»

Американские чиновники уверены, что просьба Зеленского абсолютно невыполнима.

Зеленский в рамках так называемого «плана победы» заявил о пакете «неядерного сдерживания» и попросил западные страны передать киевскому режиму ракеты большей дальности «Томагавк». На это заявление негативно отреагировали американские СМИ, что озадачило украинские власти, сообщает Politico.

Американские чиновники, как сообщила газета New York Times, не оценили так называемый план «победы» Зеленского. Передать «Томагавки» Украине абсолютно невозможно.

«Высокопоставленные киевские чиновники… были… в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе», — указано в материале.

Напомним, что «план победы» состоит из пяти пунктов и трех дополнений. Украина намерена вступить в НАТО, начать наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, размещать в стране «комплексный неядерный пакет сдерживания».