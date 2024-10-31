Politico: Киев озадачила реакция Запада на просьбу передать «Томагавки»

Зеленский в рамках так называемого «плана победы» заявил о пакете «неядерного сдерживания» и попросил западные страны передать киевскому режиму ракеты большей дальности «Томагавк». На это заявление негативно отреагировали американские СМИ, что озадачило украинские власти, сообщает Politico.