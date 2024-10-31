Белоруссия откроет генконсульства в трех городах России

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило открыть генеральные консульства в Нижнем Новгороде, Калининграде, Владивостоке, говорится в постановлении Совета министров страны, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
«Открыть до 1 марта 2025 года генеральное консульство Республики Беларусь в Нижнем Новгороде (Российская Федерация)», — говорится в документе. При этом решено закрыть до 1 марта 2025 года отделение посольства республики в этом городе.
«Открыть до 1 июня 2025 года генеральное консульство Республики Беларусь в Калининграде (Российская Федерация). Закрыть до 1 июня 2025 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Калининграде», — отмечается в документе.
Помимо этого решено открыть до 1 сентября 2025 года генеральное консульство Белоруссии во Владивостоке (Российская Федерация) вместо отделения посольства.
«Министерству финансов производить финансирование расходов на открытие и содержание генеральных консульств Республики Беларусь в городах Нижнем Новгороде, Калининграде, Владивостоке в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом», — отмечается в постановлении. Финансирование расходов по закрытию отделений посольства в этих городах решено осуществлять в пределах средств, предусмотренных на содержание этих отделений.