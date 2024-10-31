Белоруссия откроет генконсульства в трех городах России

«Министерству финансов производить финансирование расходов на открытие и содержание генеральных консульств Республики Беларусь в городах Нижнем Новгороде, Калининграде, Владивостоке в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом», — отмечается в постановлении. Финансирование расходов по закрытию отделений посольства в этих городах решено осуществлять в пределах средств, предусмотренных на содержание этих отделений.