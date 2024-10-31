Kan узнало о планах Нетаньяху отложить свадьбу сына

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен перенести на поздний срок свадьбу своего младшего сына Авнера. Подробности сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Мероприятие было запланировано на 26 ноября. Его хотели провести в саду для торжественных церемоний на территории фермы Ронит к северу от Тель-Авива.
Причиной стали угрозы в сфере безопасности. Так, есть риск атаки беспилотных летательных аппаратов. Перенос будет проведен, чтобы не подвергать опасности близких людей политика и гостей.
Ранее сообщалось, что американская администрация сомневается завершении нынешнего ближневосточного конфликта до выборов президента США. Они запланированы на ноябрь этого года.